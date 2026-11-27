Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach den erwartungsgemäß gesenkten 2030er-Zielen des Rüstungskonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 1100 Euro belassen. Nach einem herausfordernden Jahr 2026 in puncto Umsatz und Auftragseingang habe Rheinmetall seine Ziele für 2030 angepasst, die weitgehend dem Marktkonsens entsprächen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Sie begrüße die nach wie vor ehrgeizigen, aber deutlich besser erreichbaren Ziele. Der Nachweis der Umsetzungsfähigkeit und insbesondere der Abschluss des Arminius-Vertrags dürften künftig die wichtigsten Kurstreiber für die Aktie sein.

Aktienanalyse online: Die Rheinmetall-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:12 Uhr 3,2 Prozent auf 790,00 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 39,24 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 178 198 Rheinmetall-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 fiel die Aktie um 48,9 Prozent. Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2027 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2026 / 04:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 04:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.