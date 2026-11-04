Scout24 Aktie

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WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

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Aktie unter die Lupe 04.11.2026 09:33:07

Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Buy an Scout24-Aktie

Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Buy an Scout24-Aktie

Die Scout24-Aktie wurde von Jefferies & Company Inc. genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Scout24 nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 102,50 Euro belassen. Der Immobilienportalbetreiber habe ein insgesamt solides Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Giles Thorne in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Dabei seien Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) etwas besser als erwartet ausgefallen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Scout24-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 09:17 Uhr konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 86,40 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 18,63 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten 25 071 Scout24-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Anteilsschein 2,7 Prozent. Die Quartalsbilanz für Q3 2026 wird am 04.11.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Scout24

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