Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
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07.08.2026 10:04:49
Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold an Brenntag SE-Aktie
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Marcus Dunford-Castro sieht am Freitag den Kurs des Chemikalienhändlers durch die erhöhte operative Ergebniszielspanne für das Gesamtjahr gestützt. Damit liege man gemessen am Mittelpunkt der Bandbreite nun leicht über dem Konsens.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Brenntag SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Das Papier von Brenntag SE konnte um 09:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 66,10 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 15,28 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 34 440 Brenntag SE-Aktien umgesetzt. Das Papier kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 37,8 Prozent aufwärts. Am 12.08.2026 werden die Kennzahlen für Q2 2026 voraussichtlich präsentiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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