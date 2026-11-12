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Brenntag SE-Analyse im Blick 12.11.2026 11:43:50

Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold an Brenntag SE-Aktie

Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold an Brenntag SE-Aktie

Hier sind die Erkenntnisse von Jefferies & Company Inc.-Analyst Charles Eden, der das Brenntag SE-Papier näher betrachtet hat.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag anlässlich des Kapitalmarkttags mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Hold" belassen. Der Chemikalienhändler habe neue mittelfristige Ziele bekannt gegeben, schrieb Charles Eden am Donnerstag . Bei der operativen Marge (Ebitda) würden 10 Prozent in Aussicht gestellt, wobei der Konsens für 2027/2028 bei etwa 9 Prozent liege.

Aktienanalyse online: Die Brenntag SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:26 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 58,34 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 11,42 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 121 539 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein stieg seit Beginn des Jahres 2026 um 21,6 Prozent. Experten rechnen am 10.03.2027 mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 03:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 03:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com

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