DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse im Blick 04.09.2026 12:43:49

Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Jefferies & Company Inc. hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Hold" belassen. In der Seefracht sorgten die Frachtraten unverändert für Gegenwind und der Rückenwind im Luftfrachtgeschäft scheine nun auch zu drehen, schrieb Michael Aspinall am Freitag. Belastend wirkten auch hohe Treibstoffkosten, hier habe sich allerdings das Expressgeschäft von DHL als widerstandsfähig erwiesen.

Aktienbewertung im Detail: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 12:26 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 54,62 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 8,02 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden über XETRA 266 387 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Die Aktie legte auf Jahressicht 2026 um 21,9 Prozent zu. Mit der Quartalsbilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 05.11.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 05:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 05:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Erasmus Wolff / Shutterstock.com

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