DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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Bewertung im Blick 18.09.2026 10:28:47

Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurde von Jefferies & Company Inc. genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Hold" belassen. Das Express-Geschäft laufe auch im dritten Quartal weiter stark, schrieb Michael Aspinall am Freitag. Die Margenaussichten besserten sich weiter.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 10:12 Uhr 0,3 Prozent auf 56,34 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 4,72 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten 106 897 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 25,7 Prozent nach oben. Die kommenden Q3 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: AIF

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DHL Group (ex Deutsche Post) 55,90 -0,60% DHL Group (ex Deutsche Post)

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