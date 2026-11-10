Henkel vz. Aktie

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WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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Aktuelle Analyse 10.11.2026 10:13:47

Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold an Henkel vz-Aktie

Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold an Henkel vz-Aktie

Die detaillierte Analyse des Henkel vz-Papiers wurde von Jefferies & Company Inc.-Analyst David Hayes durchgeführt.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Hold" belassen. Die neuen Details hätten Aufschluss über die Beiträge der einzelnen Geschäftsbereiche und Regionen zum Wachstum im dritten Quartal gegeben, schrieb David Hayes am Dienstag. Der Wirtschaftsraum Indien, Nahost und Europa (IMEA) habe auf vergleichbarer Basis herausgeragt.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Henkel vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 09:56 Uhr stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 85,26 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Spielraum nach unten von 8,52 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 84 263 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 26,6 Prozent zu Buche. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Henkel vz am 10.11.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com

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