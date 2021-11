ANALYSE/Jefferies: Home24 günstig und gut positioniert - Kaufempfehlung

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Investmentbank Jefferies macht bei der Home24-Aktie (Home24) Hoffnungsschimmer aus. Analyst Henrik Paganetty nahm die Bewertung in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit "Buy" und einem Kursziel von 23 Euro auf.

Der Analyst setzt ganz auf die zunehmende Digitalisierung des Handels. Hier sei Home24 mit einem ausgewählten Angebot für den Massenmarkt gut positioniert. Das hebe das Unternehmen von Wettbewerbern ab und verschaffe ihm ein eindeutiges Profil. Dadurch habe Home24 gute Voraussetzungen, von dem wachsenden Marktanteil für das Online-Geschäft mit Einrichtungen zu profitieren. Dieser dürfte bis 2023 von etwa 14,1 Prozent auf dann 19,4 Prozent steigen.

Der wesentliche Grund für die Empfehlung ist aber die günstige Bewertung. Beim Verhältnis von Unternehmenswert zu Umsatz liege der Abschlag bei 65 bis 70 Prozent zu vergleichbaren Unternehmen. Und das, obwohl Home24 ähnliche Wachstumsraten verzeichne. Hinzu komme eine robuste Bilanz, die dem Online-Händler Luft verschaffe, sich in den kommenden Jahren stärker auf Umsatzwachstum als auf Profitabilität zu konzentrieren./mf/ajx/stk

Entsprechend der Einstufung "Buy" erwarten die Analysten von Jefferies, dass die Aktie auf Zwölfmonatssicht eine Gesamtrendite (Kursgewinn + Dividende) von mindestens 15 Prozent erreichen wird.

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2021 / 15:13 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2021 / 19:01 / ET