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WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

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Aktie unter der Lupe 13.11.2026 11:28:47

Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Allianz-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Allianz-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) hat die Allianz-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen mit einem Kursziel von 684 Euro auf "Buy" belassen. Der Versicherungskonzern zeichne sich durch mehr Gewinn, Barmittel und Aktienrückkäufe aus, schrieb Analyst Michael Huttner am Freitag. Die Bewertung der Aktien sei vielversprechend im Vergleich zum nachhaltigen Wachstum des operativen Ergebnisses.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Allianz-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Allianz-Aktie konnte um 11:12 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 478,10 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 43,07 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 80 855 Aktien. Seit Jahresanfang 2026 gewann die Aktie 28,1 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.02.2027 erfolgen.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 08:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com

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