Siemens Energy Aktie

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WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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Aktie im Blick 16.11.2026 09:54:06

Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Siemens Energy-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Siemens Energy-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Siemens Energy-Aktie durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank).

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Richard Dawson hält den Weg zu noch profitablerem Wachstum bis ins Geschäftsjahr für gut berechenbar, wie er am Freitag schrieb. Die Pipeline für neue Gasturbinen-Aufträge bleibe prall gefüllt - auch abseits von Rechenzentren. Zudem habe das Management das Potenzial aus dem Servicegeschäft nach 2030 betont.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Siemens Energy-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:37 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 129,74 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 58,01 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 204 914 Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 legte die Siemens Energy-Aktie um 8,2 Prozent zu. Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 17:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Siemens Energy AG

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