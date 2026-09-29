Allianz Aktie

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WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

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Aktie auf dem Prüfstand 29.09.2026 12:13:47

Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Buy an Allianz-Aktie

Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Buy an Allianz-Aktie

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) hat eine sorgfältige Analyse der Allianz-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 684 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michael Huttner bleibt für Umsatz- und Ergebniswachstum der Münchner zumindest bis zum Ende des aktuellen Strategieplans 2027 optimistisch, wie er am Montag in seinem Resümee der Gespräche auf der German Corporate Conference schrieb.

Aktienauswertung: Die Allianz-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Allianz-Aktie konnte um 11:57 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 426,60 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 60,34 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 66 263 Allianz-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 legte der Anteilsschein um 14,3 Prozent zu. Allianz dürfte die Quartalsergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 16:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Allianz Deutschland

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