Volkswagen Aktie

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WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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Aktie im Blick 22.09.2026 14:04:47

Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Buy an Volkswagen (VW) vz-Aktie

Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Buy an Volkswagen (VW) vz-Aktie

Volkswagen (VW) vz-Papier wurde von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst Romain Gourvil einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Berenberg hat die Einstufung für Volkswagen nach einer Präsentation des Finanzchefs auf einer Konferenz der Privatbank mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Arno Antlitz habe vor dem Hintergrund der jüngsten Gewinnwarnung einen besonnenen Vortrag gehalten, schrieb Romain Gourvil am Montag. Die Gewinnwarnung sei für das zugrundeliegende Geschäft weniger schwerwiegend, als es die erste Schlagzeile vermuten lasse. Die Situation bei VW beschreibe aber die umfassenderen Probleme der europäischen Automobilbranche.

Aktieninformation im Fokus: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Empfehlung

Um 13:48 Uhr stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 75,42 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 32,59 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 358 785 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer. Das Papier gab seit Beginn des Jahres 2026 um 22,3 Prozent nach. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com,Pavel L Photo and Video / Shutterstock.om

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