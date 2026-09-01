Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Aktie unter die Lupe
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01.09.2026 17:13:48
Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Continental-Aktie mit Overweight in neuer Analyse
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental nach einer Telefonkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Wie von ihm erwartet, habe der Reifenhersteller von höheren Margen in Europa und Asien als in Nordamerika berichtet, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Potenzial liege vor allem in einer besseren Profitabilität im Geschäft mit Nutzfahrzeugreifen in Europa und Nordamerika.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Continental-Aktie zur Zeit der Analyse
Um 16:57 Uhr konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 71,46 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 9,15 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 210 052 Continental-Aktien. Der Anteilsschein stieg seit Jahresbeginn 2026 um 9,8 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 15:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 15:06 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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