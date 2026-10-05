Continental Aktie

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WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

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Investment-Tipp 05.10.2026 13:13:49

Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Continental-Aktie mit Overweight in neuer Analyse

Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Continental-Aktie mit Overweight in neuer Analyse

JP Morgan Chase & Co. hat die Continental-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Die Aktien der europäischen Reifenhersteller seien seit Jahresbeginn im Vergleich zu denen der Autobauer ein "sicherer Hafen" für die Anleger gewesen, schrieb Jose M Asumendi in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick auf die Quartalszahlen. Außer bei den stagnierenden Conti-Titeln stünden prozentual zweistellige Kursgewinne zu Buche. Trotz relativ schwacher Endmärkte hätten starke Produkt-Portfolios und die Preissetzungsmacht die gestiegenen Rohmaterialkosten kompensiert. Wegen der weiter guten Vorhersehbarkeit der Barmittelentwicklung blieben die Reifenhersteller einer seiner bevorzugten Sektoren in der Autobranche, so Asumendi weiter. Bei Conti erwartet er eine Marge am oberen Ende der Unternehmenszielspanne. Der Fokus liege zudem auf der Trennung von Contitech und einer möglichen Ausblickserhöhung.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Continental-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 12:57 Uhr 2,1 Prozent. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 12,17 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 152 462 Continental-Aktien umgesetzt. Die Aktie legte auf Jahressicht 2026 um 6,8 Prozent zu.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2026 / 20:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Alexey Goosev / Shutterstock.com

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