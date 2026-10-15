Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Experten-Analyse
|
15.10.2026 17:13:47
Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Overweight in neuer Analyse
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 590 Euro belassen. Die Aufwendungen des Rückversicherers für Naturkatastrophen dürften geringer ausfallen als budgetiert, schrieb Kamran M Hossain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das dritte Quartal sei hinsichtlich Belastungen durch Naturkatastrophen für die Branche insgesamt ein unterdurchschnittliches Quartal gewesen.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 16:57 Uhr stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 545,60 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 8,14 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 235 709 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2026 um 1,7 Prozent aufwärts. Die kommenden Ergebnisse für Q3 2026 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 12.11.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 14:57 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 14:57 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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