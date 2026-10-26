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Overweight-Einstufung 26.10.2026 18:03:06

Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Vonovia SE-Aktie mit Overweight in neuer Analyse

Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Vonovia SE-Aktie mit Overweight in neuer Analyse

Die Vonovia SE-Aktie wurde von JP Morgan Chase & Co. genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Neil Green beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie einmal mehr mit der Situation, dass eine neue Koalition in Berlin die Enteignung von Wohnungsbeständen von Vermietern vorantreiben könnte. Die Bundesregierung habe nun erste Einzelheiten zu einem "Investitionsschutzgesetz" bekannt gegeben, mit dem ein solches Vorhaben unterbunden werden solle. Wie bereits von ihm erwähnt, seien Veräußerungen und der Schuldenabbau für die Bewertung von Vonovia außerdem von zentraler Bedeutung.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Vonovia SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Mit einem Kurs von 16,58 EUR zeigte sich die Vonovia SE-Aktie im XETRA-Handel um 17:35 Uhr kaum verändert. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 56,82 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 2 839 185 Vonovia SE-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 verlor die Aktie um 28,4 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 04.11.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 13:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 13:42 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Vonovia SE

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