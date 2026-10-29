DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Aktienbewertung
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29.10.2026 12:58:47
Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Die US-Bank JPMorgan hat DHL Group mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Overweight" belassen. Positive Aussagen vom US-Konkurrenten Fedex zum internationalen Expressgeschäft ließen auch günstige Rückschlüsse auf die entsprechenden Aktivitäten des deutschen Logistikkonzerns zu, schrieb Alexia Dogani am Donnerstagmorgen.
Aktieninformation im Fokus: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ausführlich analysiert am Tag der JP Morgan Chase & Co.-Empfehlung
Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte um 12:42 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 58,46 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 11,19 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 240 104 Stück gehandelt. Die Aktie kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 30,5 Prozent. Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
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28.10.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
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28.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
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28.10.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
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28.10.26
|STOXX-Handel So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
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28.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
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28.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
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28.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Mittag (finanzen.at)
|
28.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX am Mittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|29.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|19.10.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|19.10.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|19.10.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|19.10.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|23.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|58,30
|-0,72%
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