DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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Aktienbewertung 29.10.2026 12:58:47

Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurde von JP Morgan Chase & Co. genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die US-Bank JPMorgan hat DHL Group mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Overweight" belassen. Positive Aussagen vom US-Konkurrenten Fedex zum internationalen Expressgeschäft ließen auch günstige Rückschlüsse auf die entsprechenden Aktivitäten des deutschen Logistikkonzerns zu, schrieb Alexia Dogani am Donnerstagmorgen.

Aktieninformation im Fokus: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ausführlich analysiert am Tag der JP Morgan Chase & Co.-Empfehlung

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte um 12:42 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 58,46 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 11,19 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 240 104 Stück gehandelt. Die Aktie kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 30,5 Prozent. Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:25 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Erasmus Wolff / Shutterstock.com

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DHL Group (ex Deutsche Post) 58,30 -0,72% DHL Group (ex Deutsche Post)

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