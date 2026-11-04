Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an Scout24-Aktie

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. Der Internetportalbetreiber habe ein solides Quartal hinter sich, schrieb Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Das gelte auch für die im Fokus stehenden Kundenzahlen. An den Konsensschätzungen dürfte sich indes nur wenig ändern.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Scout24-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:27 Uhr 4,0 Prozent auf 89,00 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 13,48 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 86 186 Stück. Die Aktie kletterte auf Jahressicht 2026 um 5,8 Prozent aufwärts. Die Quartalsbilanz für Q3 2026 wird am 04.11.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:50 / GMT



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