Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|Aktie unter die Lupe
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29.10.2026 13:07:47
Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Underweight an Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie
Die US-Bank JPMorgan hat FMC mit einem Kursziel von 32,30 Euro auf "Underweight" belassen. Die von der US-Gesundheitsbehörde CMS bekannt gegebenen Erstattungssätze für Dialysebehandlungen entsprächen den Erwartungen, schrieb David Adlington am Donnerstag.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:47 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 41,04 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 21,30 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien beläuft sich auf 86 115 Stück. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte die Aktie um 4,7 Prozent nach oben.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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