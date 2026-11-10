Henkel vz. Aktie

Henkel vz. ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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Underweight-Einstufung 10.11.2026 10:01:47

Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Underweight an Henkel vz-Aktie

Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Underweight an Henkel vz-Aktie

Die Henkel vz-Aktie wurde von JP Morgan Chase & Co. genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel nach detaillierten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Angesichts der vom Konsumgüterhersteller umsatzseitig übertroffenen Analystenschätzungen rechnet Celine Pannuti mit einem Anstieg der entsprechenden Konsensprognose im unteren einstelligen Prozentbereich, wie sie am Dienstag schrieb. Das sollte außerdem zu einem leichten Anstieg der Konsensprognose für das Ergebnis je Aktie führen, obwohl die Margen nun am unteren Ende der Ziele lägen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Henkel vz-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Henkel vz-Papiere um 09:45 Uhr 2,2 Prozent. Infolgedessen zeigt das Papier noch einen Rückgangsspielraum von 23,98 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden via XETRA 79 028 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für das Papier um 27,0 Prozent aufwärts. Am 10.11.2026 dürfte Henkel vz die Bilanz für Q3 2026 veröffentlichen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:43 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com

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