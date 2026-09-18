adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Investment-Tipp
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18.09.2026 15:43:45
Analyse: Kaufen-Bewertung für adidas-Aktie von DZ BANK
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adidas von 215 auf 205 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Thomas Maul passte den Aktienwert am Freitag an die höhere risikolose Verzinsung an. Er hält die Aktien im historischen Vergleich und gegenüber den Wettbewerbern für unterbewertet. "Auf dem Innovationstag in Herzogenaurach stellt Adidas seine Produktneuheiten vor. Dies sollte das Investorenvertrauen in die Pipeline und die Marke erhöhen", schrieb er.
Aktienauswertung: Die adidas-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Um 15:27 Uhr fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 141,55 EUR ab. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 435 171 Stück. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2026 um 14,7 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 12:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 13:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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