Analyse: Kaufen-Bewertung für Infineon-Aktie von DZ BANK

Hier sind die Erkenntnisse von DZ BANK-Analyst Dirk Schlamp, der das Infineon-Papier näher betrachtet hat.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Infineon nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 42 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Dirk Schlamp attestierte dem Chipkonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen soliden Start in das neue Geschäftsjahr, der einhergehe mit positiver Überraschung beim Segmentergebnis und der Marge. Die Nachfrage nach KI-Produkten u?bersteige die Kapazitäten und das Portfolio werde vor diesem Hintergrund strategisch ausgebaut.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Infineon-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Infineon-Aktie musste um 17:21 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 40,11 EUR abwärts. Zuletzt wechselten 5 085 049 Infineon-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 kletterte der Anteilsschein um 6,3 Prozent nach oben.

