Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Aktienanalyse
|
04.02.2026 17:37:45
Analyse: Kaufen-Bewertung für Infineon-Aktie von DZ BANK
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Infineon nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 42 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Dirk Schlamp attestierte dem Chipkonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen soliden Start in das neue Geschäftsjahr, der einhergehe mit positiver Überraschung beim Segmentergebnis und der Marge. Die Nachfrage nach KI-Produkten u?bersteige die Kapazitäten und das Portfolio werde vor diesem Hintergrund strategisch ausgebaut.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Infineon-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Infineon-Aktie musste um 17:21 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 40,11 EUR abwärts. Zuletzt wechselten 5 085 049 Infineon-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 kletterte der Anteilsschein um 6,3 Prozent nach oben.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 16:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 16:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
