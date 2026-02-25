MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|Bewertung im Fokus
|
25.02.2026 09:48:07
Analyse: Kaufen-Bewertung für MTU Aero Engines-Aktie von DZ BANK
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für MTU nach Zahlen für 2025 von 450 auf 445 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Insgesamt habe der Triebwerkhersteller 2025 mit hohem Wachstum fu?r Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) trotz eines schwächelnden US-Dollars den Konsens übertroffen, schrieb Holger Schmidt am Mittwoch in seinem Resümee.
Aktieninformation im Fokus: Die MTU Aero Engines-Aktie ausführlich analysiert am Tag der DZ BANK-Empfehlung
Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:31 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 379,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23 378 MTU Aero Engines-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 ging es für das Papier um 6,8 Prozent nach oben.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
17:59
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17:59
|Gewinne in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)
|
15:59
|XETRA-Handel: DAX liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX-Börsianer greifen am Mittwochmittag zu (finanzen.at)
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
10:19
|MTU Aero Engines-Aktie: Warburg Research vergibt Hold (finanzen.at)
|
09:48
|Analyse: Kaufen-Bewertung für MTU Aero Engines-Aktie von DZ BANK (finanzen.at)
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|11:08
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|09:26
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|08:58
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|07:00
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:23
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:08
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|09:26
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|08:58
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|07:00
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:23
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:08
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|08:58
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|07:00
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:23
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:26
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|24.02.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.02.26
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|24.02.26
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.02.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|MTU Aero Engines AG
|381,20
|2,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.