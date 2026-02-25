Analyse: Kaufen-Bewertung für MTU Aero Engines-Aktie von DZ BANK

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für MTU nach Zahlen für 2025 von 450 auf 445 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Insgesamt habe der Triebwerkhersteller 2025 mit hohem Wachstum fu?r Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) trotz eines schwächelnden US-Dollars den Konsens übertroffen, schrieb Holger Schmidt am Mittwoch in seinem Resümee.

Aktieninformation im Fokus: Die MTU Aero Engines-Aktie ausführlich analysiert am Tag der DZ BANK-Empfehlung

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:31 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 379,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23 378 MTU Aero Engines-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 ging es für das Papier um 6,8 Prozent nach oben.

