Analyse: Kaufen-Hochstufung für Bayer-Aktie von DZ BANK

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Bayer-Aktie durch DZ BANK.

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Bayer von 44 auf 51 Euro angehoben und die Papiere von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Peter Spengler begründete seine Empfehlung am Dienstag mit dem starken Jahresstart des Pharma- und Agrarchemiekonzerns und verbesserten Perspektiven. Die Rechtsrisiken seien gesunken.

Aktienauswertung: Die Bayer-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 14:21 Uhr 3,0 Prozent. Zuletzt wurden via XETRA 688 006 Bayer-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 kletterte das Papier um 5,5 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 13:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 13:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.