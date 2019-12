ANALYSE: Morgan Stanley sieht FMC vor schwierigem Jahr - Stuft ab: Underweight

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Erwartungen des Marktes an den Dialysespezialisten Fresenius Medical Care (FMC) (Fresenius Medical Care) und auch dessen selbst gesteckte Ziele für 2020 sind nach Ansicht der US-Investmentbank Morgan Stanley zu hoch. Der Gegenwind für FMC werde schärfer, schrieb Analyst Michael Jüngling in einer am Freitag vorliegenden Studie und senkte sein Anlageurteil von "Equal-weight" auf "Underweight". Das Kursziel hob er zugleich moderat von 58 auf 61 Euro an und sieht damit noch ein Abwärtspotenzial für die Aktie von aktuell gut 6 Prozent.

Im laufenden Jahr habe FMC von einer Reihe günstiger Umstände profitiert. Dieser Rückenwind werde allerdings im kommenden Jahr durch Änderungen der staatlichen US-Gesundheitsbehörde CMS an den Erstattungssätzen für ihre Patienten (Medicare und Mediaid) wegfallen, schrieb Jüngling. Dabei verwies er darauf, dass die Erstattungssätze dergestalt sinken, dass sie schließlich nahe an den Zukaufkosten von Dialyse-Service-Anbietern liegen werden.

Außerdem dürften weitere, für das Ergebniswachstum im laufenden Jahr hilfreiche Stützen wegfallen. Dazu zählten auch Gewinne aus einer Reihe von Arzneimitteln, etwa von der auf Herz und Lunge spezialisierten Medizintechnik-Tochter Xenios.

Für den Bereich Heim-Dialyse rechnet der Morgan-Stanley-Experte zudem mit weiteren Investitionen im 2020 und womöglich auch 2021. Hinzu komme hier noch das Risiko durch den zunehmenden Wettbewerb aus dem Bereich PD (Peritonealdialyse). Hier habe ein wichtiger Wettbewerber von FMC die Marktführerschaft inne.

Gemäß der Einstufung "Underweight" erwartet Morgan Stanley eine unterdurchschnittliche Gesamtrendite der Aktie im Vergleich zu den anderen von der Bank beobachteten Werten derselben Branche. Zugrunde gelegt wird ein Zeitraum zwischen 12 und 18 Monaten./ck/ajx/jha/

