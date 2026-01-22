adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Aktie auf dem Prüfstand
|
22.01.2026 11:22:47
Analyse: Neutral-Bewertung für adidas-Aktie von Goldman Sachs Group Inc.
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adidas von 210 auf 180 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Edwards passte seine Umsatzschätzungen am Mittwochnachmittag an ein moderateres Wachstum der Sportartikelbranche an. Er berücksichtigte dabei auch die jüngsten Signale von JD Sports.
Aktienbewertung im Detail: Die adidas-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:06 Uhr 0,9 Prozent auf 153,85 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 17,00 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. 176 194 adidas-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 büßte die Aktie um 9,0 Prozent ein. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 11.03.2026.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 16:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu adidas
|
10:03
|DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Verlust hätte eine adidas-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09:29
|Optimismus in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
21.01.26
|Verluste in Frankfurt: DAX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
21.01.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
21.01.26
|Verluste in Frankfurt: DAX fällt am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
21.01.26
|adidas-Analyse: RBC Capital Markets stuft Aktie mit Outperform ein (finanzen.at)
|
21.01.26
|Bernstein Research beurteilt adidas-Aktie mit Outperform (finanzen.at)
|
21.01.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verliert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
Analysen zu adidas
|10:33
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.01.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|adidas Buy
|UBS AG
|15.01.26
|adidas Buy
|UBS AG
|10:33
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.01.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|adidas Buy
|UBS AG
|15.01.26
|adidas Buy
|UBS AG
|21.01.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|adidas Buy
|UBS AG
|15.01.26
|adidas Buy
|UBS AG
|06.01.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10:33
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|31.10.25
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.25
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|154,00
|-0,90%