Analyse: Neutral-Bewertung für BMW-Aktie von UBS AG

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BMW von 88 auf 70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach der massiven Gewinnwarnung des Autobauers habe er seine Schätzungen für die operative Marge (Ebit) im Kerngeschäft für die Jahre bis 2028 gekürzt, schrieb Patrick Hummel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daraus resultierten seine neuen, um bis zu 44 Prozent gesenkten Prognosen für das Ergebnis je Aktie. Sein Bewertungsmodell gehe von keiner Geschäftsverbesserung in China aus. Aktuell sei die Aktie fair bewertet.

Aktienbewertung im Detail: Die BMW-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:42 Uhr 2,0 Prozent auf 60,92 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 14,90 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. 413 582 BMW-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 büßte die Aktie um 30,8 Prozent ein.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 07:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.