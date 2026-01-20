Analyse: Neutral-Bewertung für Daimler Truck-Aktie von UBS AG

UBS AG-Analyst Andre Kukhnin hat sich intensiv mit dem Daimler Truck-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Neutral" belassen. Andre Kukhnin befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit der Frage, welche Risiken die neuen Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump für die europäische Investitionsgüterindustrie bergen. Er geht davon aus, dass die angedrohten Zölle von 10 beziehungsweise 25 Prozent durch relativ moderate Preiserhöhungen kompensiert werden können, zumal der Sektor in der Vergangenheit Zölle generell gut weitergeben konnte. Der Analyst verwies aber auf das Risiko einer Eskalation auf beiden Seiten.

Aktienbewertung im Detail: Die Daimler Truck-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 09:21 Uhr rutschte die Daimler Truck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 39,69 EUR ab. Zuletzt wurden über XETRA 41 670 Daimler Truck-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte das Papier um 6,4 Prozent aufwärts.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 16:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 16:37 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.