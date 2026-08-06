Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Aktieneinstufung
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06.08.2026 15:52:47
Analyse: Neutral-Bewertung für Henkel vz-Aktie von UBS AG
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Sowohl das Umsatzwachstum aus eigener Kraft als auch die Mengen und Margen hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Guillaume Delmas in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung zum zweiten Quartal des Konsumgüterherstellers. Dadurch habe Henkel auch beim Ergebnis je Aktie besser abgeschnitten als prognostiziert. Das höher gesteckte Ziel für den Jahresumsatz impliziere eine Anhebung der Konsensschätzung um ein bis zwei Prozent.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Henkel vz-Aktie am Tag der Analyse
Um 15:36 Uhr sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,2 Prozent auf 79,76 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch Abwärtsspielraum von 10,98 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 331 976 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 18,5 Prozent. Die Quartalsbilanz für Q2 2026 wird am 06.08.2026 erwartet.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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