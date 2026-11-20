Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Munich Re von 533 auf 540 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen am Donnerstag an den Quartalsbericht der Münchner an. Er hob seine Ergebnisprognose für 2026 um rund 3 Prozent.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Im XETRA-Handel gewannen die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere um 12:33 Uhr 0,6 Prozent. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 6,57 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 79 133 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2026 um 7,7 Prozent. Die Vorlage der Q4 2026-Finanzkennzahlen wird am 25.02.2027 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 15:04 / GMT

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