Analyse: Neutral-Bewertung für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie von UBS AG

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 515 Euro auf "Neutral" belassen. Angesichts bereits veröffentlichter Eckdaten stünden vor allem die Ergebnisse der Juli-Erneuerungsrunde im Fokus, schrieb Will Hardcastle am Freitag nach endgültigen Quartalszahlen. Sie seien schwächer gewesen als er erwartet habe.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie am Tag der Analyse

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie musste um 13:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 514,60 EUR abwärts. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 0,08 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 239 236 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 4,1 Prozent nach unten. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 07.08.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 06:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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