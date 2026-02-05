Siemens Healthineers Aktie

Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

Analyse im Fokus 05.02.2026 13:28:48

Analyse: Neutral-Bewertung für Siemens Healthineers-Aktie von UBS AG

UBS AG hat die Siemens Healthineers-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Graham Doyle attestierte den Münchnern am Donnerstag nach Zahlen starke Schlagzeilen. Die Details dahinter seien differenzierter zu sehen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Siemens Healthineers-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von Siemens Healthineers befand sich um 13:12 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,5 Prozent auf 41,74 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 22,18 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden heute 955 642 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt. Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 7,1 Prozent zu Buche. Am 05.02.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 06:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com,Siemens AG

Analysen zu Siemens Healthineers AG

mehr Analysen
06.02.26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
06.02.26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
06.02.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
06.02.26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Siemens Healthineers Neutral Goldman Sachs Group Inc.
