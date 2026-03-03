Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Aktienbewertung
|
03.03.2026 14:37:51
Analyse: Outperform-Bewertung für Airbus SE-Aktie von Bernstein Research
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 234 Euro auf "Outperform" belassen. Kurze Konflikte gäben Rüstungswerten auch nur kurzzeitig zusätzlichen Auftrieb, schrieb Adrien Rabier am Montag in seiner Analyse möglicher Auswirkungen des Iran-Kriegs. Grundsätzlich untermauerten sie allerdings den globalen Sicherheitsbedarf. Grundsätzlich sei völlig unklar, wie lange die aktuelle Eskalation im Nahen Osten andauere. Das militärische Ungleichgewicht, das es zwischen den USA und Israel auf der einen und dem Iran auf der anderen Seite gebe, könnte die militärische Auseinandersetzung allerdings kurz halten. BAE Systems sieht Rabier als starken Zulieferer für die US-Rüstung als stärksten Profiteur.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Airbus SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Der Airbus SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 14:21 Uhr verlor das Papier 2,3 Prozent auf 176,20 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 32,80 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden über XETRA 199 536 Airbus SE-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 11,1 Prozent abwärts. Die Vorlage der Q1 2026-Finanzkennzahlen wird am 28.04.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 11:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 11:15 / UTC
