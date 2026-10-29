Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Experten-Einschätzung
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29.10.2026 09:24:07
Analyse: Outperform-Bewertung für Airbus SE-Aktie von Bernstein Research
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Outperform" belassen. Es sei zwar ein wenig aufregendes Jahresviertel für den Flugzeugbauer gewesen, aber keine wichtigen Nachrichten seien in diesem Fall gute Nachrichten, schrieb Douglas Harned am Mittwoch. Zudem hob er hervor, dass die starken Ziele für die zivile Luftfahrtsparte bestätigt worden seien. Herausforderungen sieht der Analyst allerdings im vierten Quartal und dem kommenden Jahr.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Airbus SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Airbus SE-Aktie konnte um 09:08 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 197,94 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 21,25 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 9 573 Airbus SE-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein stieg seit Anfang des Jahres 2026 um 1,8 Prozent. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 05:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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