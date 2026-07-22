Analyse: Outperform-Bewertung für Airbus SE-Aktie von RBC Capital Markets

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Airbus anlässlich eines Updates zur Geschäftsentwicklung im Rahmen der Farnborough Airshow von 215 auf 225 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die mittelfristigen Ziele für 2029 bildeten einen konstruktiven Rahmen für den Flugzeugbauer und hätten die inzwischen gedämpften Erwartungen der Investoren übertroffen, schrieb Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies dürfte die Neubewertung der Aktie weiter stützen. Der Experte schraubte seine Prognosen nach oben.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Airbus SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE-Papiere um 13:18 Uhr 6,3 Prozent. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 8,80 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 255 129 Airbus SE-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2026 um 6,3 Prozent. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzkennzahlen wird am 29.07.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 06:15 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 06:15 / EDT



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