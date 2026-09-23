BMW Aktie

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Rating im Fokus 23.09.2026 16:37:48

Analyse: Outperform-Bewertung für BMW-Aktie von Bernstein Research

Analyse: Outperform-Bewertung für BMW-Aktie von Bernstein Research

Hier sind die Erkenntnisse von Bernstein Research-Analyst Stephen Reitman, der das BMW-Papier näher betrachtet hat.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat BMW auf "Outperform" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Der zunehmende Erfolg chinesischer Automarken in Europa werde als existenzielle Bedrohung der hiesigen Hersteller wahrgenommen, sei aber nicht die erste Herausforderung aus Asien, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. Entgegen einer weitverbreiteten Wahrnehmung hätten unter den Masseherstellern aber nur die Marken der Auto-Holding Stellantis Marktanteile an die chinesische Konkurrenz verloren. Volkswagen, Renault, BMW und Mercedes-Benz seien gegen diese zwar nicht immun, behaupteten sich aber besser, als es ihnen die Investoren zugeständen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die BMW-Aktie am Tag der Analyse

Um 16:21 Uhr fiel die BMW-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 58,00 EUR ab. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 41,38 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1 404 500 BMW-Aktien. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 34,1 Prozent nach unten.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 16:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 04:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Alexey Goosev / Shutterstock.com,Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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