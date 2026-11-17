GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|Aktienanalyse
|
17.11.2026 12:22:47
Analyse: Outperform-Bewertung für GEA-Aktie von RBC Capital Markets
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea anlässlich der Wandelanleihe mit einem Kursziel von 79 Euro auf "Outperform" belassen. Im Zuge einer Wandlung in Aktien könne der Anlagenbauer im Jahr 2031 neue Aktien ausgeben, schrieb Sebastian Kuenne in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Mit den Einnahmen aus dem Bond wolle das Unternehmen wiederum Aktien zurückkaufen, was einigermaßen verwirrend sei. Zugegeben, die Rendite der Anleihen sei niedrig; wenn aber die Einnahmen aus der Anleihe nicht für Zukäufe und Fusionen genutzt würden, dann hätte das Unternehmen auch auf die Nettobarmittel von geschätzten 350 Millionen Euro per Jahresende zurückgreifen können. "Gea scheint einen höheren Bedarf an Barmitteln zu haben, als wir in unserem Bewertungsmodell annehmen", lautet Kuennes Fazit.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die GEA-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die GEA-Aktie musste um 12:02 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 69,35 EUR abwärts. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 13,91 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 116 106 GEA-Aktien umgesetzt. Die Aktie kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 22,7 Prozent. Experten prognostizieren, dass GEA die Bilanz für Q4 2026 am 04.03.2027 vorlegt.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 04:49 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 04:49 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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