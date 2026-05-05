Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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Aktienempfehlung 05.05.2026 13:58:48

Analyse: Outperform-Bewertung für Rheinmetall-Aktie von Bernstein Research

Analyse: Outperform-Bewertung für Rheinmetall-Aktie von Bernstein Research

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Rheinmetall-Aktie durch Bernstein Research.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2050 Euro belassen. Die Eckdaten des ersten Quartals hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Adrien Rabier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Rüstungskonzern rechne aber im ersten Halbjahr mit einem Wachstum, das ähnlich groß ausfällt wie vor einem Jahr. Damit würden dann in dieser Periode die Erwartungen erfüllt. Dies impliziere also, dass sie im zweiten Quartal übertroffen werden müssten.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Rheinmetall-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 13:42 Uhr sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,3 Prozent auf 1 447,60 EUR zu. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 41,61 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 172 090 Rheinmetall-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 fiel die Aktie um 7,3 Prozent zurück. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 21:24 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 21:24 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Weitere Links:

UBS AG beurteilt Rheinmetall-Aktie mit Buy
Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Rheinmetall-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com

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