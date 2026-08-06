Analyse: Outperform-Bewertung für Scout24-Aktie von Bernstein Research

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Das Zahlenwerk decke sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Annick Maas in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Zahl privater Nutzer der Internet-Plattformen sei jedoch hinter der Markterwartung zurückgeblieben.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Scout24-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Scout24-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 6,1 Prozent auf 71,75 EUR nach. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 25,44 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 79 593 Aktien. Auf Jahressicht 2026 sank die Aktie um 14,7 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Scout24 wird am 06.08.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 05:56 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 05:56 / UTC



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