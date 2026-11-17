Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Aktie unter die Lupe
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17.11.2026 15:43:47
Analyse: Outperform-Bewertung für Siemens-Aktie von Bernstein Research
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 330 Euro belassen. Die Zwischenwahlen zum Kongress in den USA hätten das Umfeld für den Bau von Daten- und Rechenzentren verändert, schrieb Varun Govindaraj in einer Branchenstudie am Dienstag. Für bereits zugelassene, finanzierte oder gar schon im Bau befindliche Projekte werde sich wohl nichts ändern; mit Blick auf zukünftige Vorhaben gehe es nun stärker um die Frage, wo und wann diese entstehen sollen. Die Großen der Branche, auch Hyperscaler genannt, hätten daher zunächst eine abwartende Haltung eingenommen.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Siemens-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:27 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 273,30 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 20,75 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 286 103 Siemens-Aktien den Besitzer. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 16,7 Prozent nach oben. Die kommenden Q1 2027-Ergebnisse werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 17:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 21:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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