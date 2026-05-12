Analyse: Outperform-Bewertung für Siemens Energy-Aktie von Bernstein Research

Bernstein Research hat die Siemens Energy-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach finalen Zahlen mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Outperform" belassen. Eckdaten seien schon seit April bekannt gewesen, schrieb Alasdair Leslie am Dienstag in seiner Bewertung des zweiten Geschäftsquartals. Als neu erwähnte er ausgeweitete Aktienrückkäufe und positive Details zur Auftragsentwicklung.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Siemens Energy-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Siemens Energy-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 175,82 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 14,69 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 157 566 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein stieg seit Anfang des Jahres 2026 um 46,7 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Siemens Energy am 12.05.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:30 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.