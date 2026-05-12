Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Experten-Einschätzung
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12.05.2026 09:39:08
Analyse: Outperform-Bewertung für Siemens Energy-Aktie von Bernstein Research
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach finalen Zahlen mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Outperform" belassen. Eckdaten seien schon seit April bekannt gewesen, schrieb Alasdair Leslie am Dienstag in seiner Bewertung des zweiten Geschäftsquartals. Als neu erwähnte er ausgeweitete Aktienrückkäufe und positive Details zur Auftragsentwicklung.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Siemens Energy-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Siemens Energy-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 175,82 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 14,69 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 157 566 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein stieg seit Anfang des Jahres 2026 um 46,7 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Siemens Energy am 12.05.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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