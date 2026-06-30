Analyse: Outperform-Bewertung für Siemens Energy-Aktie von Bernstein Research

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy anlässlich einer letzten Telefonkonferenz vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Aus den Kommentaren des Managements lasse sich ableiten, dass der Auftragseingang des Energietechnikkonzerns in den Sparten Gas Services und Grid Technologies deutlich über den Konsensprognosen liegen könnte, schrieb Alasdair Leslie in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Siemens Energy-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 11:36 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,1 Prozent auf 165,02 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 27,26 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 612 893 Siemens Energy-Aktien den Besitzer. Für die Aktie ging es seit Jahresanfang 2026 um 37,6 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.08.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 18:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 18:08 / UTC





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