Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|Aktuelle Analyse
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31.03.2026 11:43:47
Analyse: Outperform-Bewertung für Siemens Healthineers-Aktie von RBC Capital Markets
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Krieg im Nahen Osten habe nur begrenzt Auswirkungen auf Europas Medizintechnikbranche, schrieb Jack Reynolds-Clark in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das hätten Rückfragen bei den betroffenen Unternehmen ergeben. Die Region stehe für weniger als fünf Prozent des Umsatzes von Siemens Healthineers.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Siemens Healthineers-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Um 11:27 Uhr wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 36,06 EUR nach oben. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 52,52 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. 146 647 Siemens Healthineers-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 sank die Aktie um 17,8 Prozent. Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2026 veröffentlicht.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 17:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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