Analyse: Overweight-Bewertung für Airbus SE-Aktie von Barclays Capital

Barclays Capital hat die Airbus SE-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Milene Kerner wertete am Dienstag die aktuellen Daten zu zivilen Flugzeugen aus, die derzeit nicht zum Einsatz kommen oder gänzlich außer Dienst gestellt werden. Derzeit befänden sich 12 Prozent der zum Flug zugelassenen Airbus-Maschinen in der Wartung, geringfügig mehr als von Boeing.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Airbus SE-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von Airbus SE befand sich um 11:59 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,0 Prozent auf 206,05 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 6,77 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden heute 99 841 Airbus SE-Aktien gehandelt. Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 4,0 Prozent zu Buche. Am 19.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

