Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Analyse im Fokus
|
20.01.2026 12:19:48
Analyse: Overweight-Bewertung für Airbus SE-Aktie von Barclays Capital
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Milene Kerner wertete am Dienstag die aktuellen Daten zu zivilen Flugzeugen aus, die derzeit nicht zum Einsatz kommen oder gänzlich außer Dienst gestellt werden. Derzeit befänden sich 12 Prozent der zum Flug zugelassenen Airbus-Maschinen in der Wartung, geringfügig mehr als von Boeing.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Airbus SE-Aktie am Tag der Analyse
Das Papier von Airbus SE befand sich um 11:59 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,0 Prozent auf 206,05 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 6,77 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden heute 99 841 Airbus SE-Aktien gehandelt. Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 4,0 Prozent zu Buche. Am 19.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 00:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airbus SE
|
09:28
|Euronext-Handel CAC 40 beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.01.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
19.01.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
19.01.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
19.01.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
19.01.26