Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Deutsche Börse-Analyse im Fokus
|
13.02.2026 10:19:47
Analyse: Overweight-Bewertung für Deutsche Börse-Aktie von Barclays Capital
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Börse von 290 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die angekündigte Komplettübernahme von ISS Stoxx sei teuer, aber notwendig für den Börsenbetreiber und Datenanbieter, schrieb Grace Dargan am Donnerstagabend. Damit entfalle nun der Minderheitseigner von ISS und es entstehe mehr Klarheit in puncto ausschüttbares Überschusskapital der Deutschen Börse.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Deutsche Börse-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Das Papier von Deutsche Börse legte um 10:03 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 209,70 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 43,06 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 52 334 Stück. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 6,3 Prozent nach unten.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 21:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
