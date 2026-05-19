Analyse: Overweight-Bewertung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie von Barclays Capital

Barclays hat DHL Group mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Marco Limite am Montagabend anlässlich der anstehenden European-Leadership-Konferenz der britischen Investmentbank. Zentrale Fragen beträfen Themen wie Kostensenkungen, Treibstoffaufschläge und Konjunkturerholung.

Aktienanalyse online: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte um 13:03 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 47,40 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 16,03 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 238 016 Stück gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 5,8 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2026 vorlegen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 20:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 03:00 / GMT



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