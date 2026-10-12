DHL Group Aktie

DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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Aktie unter die Lupe 12.10.2026 13:58:47

Analyse: Overweight-Bewertung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie von JP Morgan Chase & Co.

Analyse: Overweight-Bewertung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie von JP Morgan Chase & Co.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurde von JP Morgan Chase & Co. genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die von der Bundesnetzagentur vorgeschlagene Erhöhung der Preise für Briefe und Pakete von bis zu 20 Prozent im Zeitraum 2027 bis 2028 untermauere eine erwartete Erholung des operativen Ergebnisses (Ebit) in dieser Sparte auf mehr als eine Milliarde Euro im Jahr 2027, schrieb Alexia Dogani am Montag und sprach von einer leicht positiven Nachricht.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie legte um 13:40 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 56,68 EUR zu. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 14,68 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 362 294 Aktien. Das Papier gewann seit Jahresanfang 2026 26,5 Prozent. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 11:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 11:35 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Erasmus Wolff / Shutterstock.com

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