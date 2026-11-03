Analyse: Overweight-Bewertung für Fresenius SE-Aktie von JP Morgan Chase & Co.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55,20 Euro belassen. Der Medizinkonzern habe eine bedeutende Erweiterung seines Biosimilar-Portfolios durch eine Entwicklungsvereinbarung mit WuXi Biologics bekanntgegeben, schrieb David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sei ein wichtiger Schritt, um die Voraussetzungen für das große Potenzial dieses Marktes nach 2030 zu schaffen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Fresenius SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 13:11 Uhr konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 48,88 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 12,94 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 119 287 Fresenius SE-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 0,2 Prozent abwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 10:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 10:40 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.