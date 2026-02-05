Heidelberg Materials Aktie

Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

Experten-Analyse 05.02.2026 12:49:54

Analyse: Overweight-Bewertung für Heidelberg Materials-Aktie von Barclays Capital

Barclays Capital hat die Heidelberg Materials-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 265 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Tom Zhang legte am Donnerstag dar, warum eine Aufweichung der EU-Reform des Emissionshandels die Anlagestorys der europäischen Zementhersteller aus seiner Sicht nicht aus der Bahn wirft. Kursschwächen wie am Vortag seien Kaufchancen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Heidelberg Materials-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie legte um 12:32 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 216,20 EUR zu. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 22,57 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 132 763 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 3,0 Prozent nach unten.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

05.02.26 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
30.01.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
