Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Experten-Analyse
|
05.02.2026 12:49:54
Analyse: Overweight-Bewertung für Heidelberg Materials-Aktie von Barclays Capital
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 265 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Tom Zhang legte am Donnerstag dar, warum eine Aufweichung der EU-Reform des Emissionshandels die Anlagestorys der europäischen Zementhersteller aus seiner Sicht nicht aus der Bahn wirft. Kursschwächen wie am Vortag seien Kaufchancen.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Heidelberg Materials-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Aktie legte um 12:32 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 216,20 EUR zu. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 22,57 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 132 763 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 3,0 Prozent nach unten.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Heidelberg Materials
|
06.02.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
06.02.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.02.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
06.02.26
|EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
06.02.26
|EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
05.02.26
|Analyse: Overweight-Bewertung für Heidelberg Materials-Aktie von Barclays Capital (finanzen.at)
|
05.02.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Heidelberg Materials
|05.02.26
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.01.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.12.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Heidelberg Materials
|216,40
|2,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.