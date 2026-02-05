Analyse: Overweight-Bewertung für Heidelberg Materials-Aktie von Barclays Capital

Barclays Capital hat die Heidelberg Materials-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 265 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Tom Zhang legte am Donnerstag dar, warum eine Aufweichung der EU-Reform des Emissionshandels die Anlagestorys der europäischen Zementhersteller aus seiner Sicht nicht aus der Bahn wirft. Kursschwächen wie am Vortag seien Kaufchancen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Heidelberg Materials-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie legte um 12:32 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 216,20 EUR zu. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 22,57 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 132 763 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 3,0 Prozent nach unten.

