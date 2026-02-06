Analyse: Overweight-Bewertung für Siemens Healthineers-Aktie von Barclays Capital

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach einem Gespräch mit Managern des Medizintechnikkonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Hassan Al-Wakeel hob in einer am Freitag vorliegenden Studie vor allem leicht rückläufige Auftragseingänge im ersten Quartal hervor. Dies habe aber eine Begründung in hohen Vergleichszahlen aus dem Vorjahr, die unter dem Einfluss externer Partnerschaften gestanden hätten.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte um 17:35 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 41,40 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 42,51 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 2 027 289 Siemens Healthineers-Aktien. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2026 um 5,6 Prozent zurück. Voraussichtlich am 07.05.2026 wird Siemens Healthineers Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q2 2026 gewähren.

